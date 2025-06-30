Kepez Belediyesi Spor Kulübü, bu sezon minikler kategorisinde de şampiyonluk kazandı.

Alanya’da düzenlenen 30. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Şampiyonası’na katılan 2014-2015 doğumlu sporculardan oluşan Kepez Belediyesi’nin minik hentbol takımı, turnuvada gösterdiği performansla Türkiye şampiyonu oldu.

Bu sezon toplamda 4 Türkiye Şampiyonluğu, 1 Türkiye üçüncülüğü ve 1 Türkiye beşinciliği elde eden Kepez Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, başarı dolu bir yılı geride bıraktı. Takımın antrenörü Sertan Sarpaş, elde edilen şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "İyi bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yardımcı antrenörlerimiz Uğur Tumgan ve Esra Karaman ile sporcularımızın azimli katkılarıyla daha da iyi olacağımızdan eminim. Hedefimiz, Antalya ve Türkiye için daha iyi oyuncular yetiştirmeye devam etmek" dedi.