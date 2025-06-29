Kepez Belediyesi tarafından Teomanpaşa ve Habibler Mahalleleri’nde yapımı tamamlanan semt evleri, açılış için gün sayıyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün, mahalle kültürünü yaşatmak, komşuluk bağlarını güçlendirmek, acı günleri de tatlı günleri de birlikte paylaşabilmek amacıyla hayata geçirdiği Semt Evleri, Teomanpaşa ve Habibler Mahallerinde tamamlandı. Yakın zamanda hizmete açılması planlanan semt evleri, mahalle sakinlerinin yeni bir buluşma noktası olacak. Kepez Belediyesi, ilçede ilk etapta yapımı tamamlanan Teomanpaşa ve Habibler Mahallesi’ndeki semt evlerini hizmete açacak. Mahalle sakinlerinin özel günlerinde değerlendirebileceği, sosyal etkinlikler ve toplu buluşmalar için kullanılabilecek bu evlerde her detay titizlikle düşünüldü. Semt evlerinde; geniş ve ferah bir mutfak, ön ve arka cephede yer alan oturma alanları, toplu organizasyonlar için hazırlanmış iki büyük salon bulunuyor. Semt evleri, vatandaşların hem gündelik buluşmalarını hem de özel davetlerini gerçekleştirebilecekleri modern ve çok amaçlı bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

Teomanpaşa Semt Evi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün yatırım programı kapsamında geçtiğimiz Kasım ayında temeli atılan Teomanpaşa Semt Evi, kısa sürede tamamlanarak mahalle halkının kullanımına hazır hale getirildi. Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi’ndeki park alanına inşa edilen semt evi, tek katlı ve geleneksel Türk evi mimarisiyle tasarlandı. Toplam 202 metrekarelik kullanım alanına sahip olan binada, 19 metrekare mutfak ve 100 kişilik 118 metrekarelik çok amaçlı bir salon yer alıyor. Çatı kaplaması yapılan, dış cephesi beyaza boyanan yapı; pencere ve panjurlarıyla görsel bir bütünlük oluşturdu. İç mekanda ise giriş alanı ve zemine mermer döşendi. Renk uyumu gözetilerek yapılan pencere ve çatı tasarımı, yapının estetik bütünlüğünü pekiştirdi. Teomanpaşa Semt Evi, Kepez Belediyesi ile hayırsever iş insanı Cemil Zamur iş birliğiyle hayata geçirildi.

Habibler Semt Evi

Teomanpaşa Semt Evi’nin ardından temeli atılan Habibler Semt Evi, Muammer Aksoy Caddesi 5631 Sokak’taki belediye hizmet alanına inşa edildi. Toplam 610 metrekare kullanım alanına sahip olan yapı, betonarme mimarisiyle tek katlı olarak tasarlandı. İçerisinde biri 180 kişi kapasiteli 270 metrekarelik, diğeri 55 kişi kapasiteli 82 metrekarelik iki çok amaçlı salonun yanı sıra mescit, mutfak ve lavabo da bulunuyor. Kepez Belediyesi ile hayırsever iş insanı Süleyman Unat’ın iş birliğiyle hayata geçirildi.

"Acılarımızı mutluluğumuzu paylaşacağız"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Semt Evlerinin mahalle sakinlerine buluşma, kaynaşma, acılarını ve özel günlerini paylaşma imkanı sunacağını söyledi. Başkan Kocagöz, "Biz, mahalle kültürünü sadece geçmişin bir parçası olarak görmüyoruz. Aksine, bu kültürü yeniden yaşatmak, komşuluğu güçlendirmek, acılarımızı da sevinçlerimizi de birlikte paylaşmak için semt evlerimizi inşa ettik. Teomanpaşa ve Habibler Mahallelerimizdeki bu yapılar, sadece bir bina değil, dayanışmanın, birlikteliğin, samimiyetin merkezi olacak. İnşallah çok yakında, vatandaşlarımızla birlikte kapılarını açacağız. Hep birlikte orada nice güzel hatıralar biriktireceğiz" dedi.