Kepez Belediyesi’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Kurul Toplantısı, Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Kepez Belediyesi’nin dijitalleşen iş güvenliği uygulamaları ve görsel bilgilendirme çalışmaları ele alındı.

Çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini önceleyen eğitim çalışmalarına aralıksız devam eden Kepez Belediyesi, bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Kurul Toplantısı düzenledi. Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda genel iş sağlığı konuları ile eğitimler ve sağlık taramaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Yalçın, toplantıda yaptığı konuşmada, çalışanların sağlığı ve güvenliğinin belediyenin öncelikli konularından biri olduğunu vurguladı. Düzenli sağlık taramaları ve eğitim faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceğini belirterek, bu çalışmaların çalışanların bilinç düzeyini artırmak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak adına büyük önem taşıdığını dile getirdi.

İş güvenliğinde bilgilendirme

Kepez Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yavuz Ekiz de, tüm şantiyeler ve hizmet binalarına iş güvenliği bilgilendirme panolarının yerleştirildiğini bildirdi. Ekiz, "Bu panolar aracılığıyla personelimiz, QR kod uygulaması sayesinde bulundukları alanla ilgili tüm iş sağlığı ve güvenliği bilgilerine kolayca ulaşabilmektedir. Ayrıca iş güvenliği levhaları ile görsel olarak da tüm binalarımızda farkındalık çalışmaları yapılmaktadır" dedi.