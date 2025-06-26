Kepez Belediyesi, afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Şefkat ve Huzurevi sakinlerine yönelik "Temel Afet Farkındalık Eğitimi" düzenledi.

Kepez Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, muhtemel afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin 68 mahallesinde yürütülen "Temel Afet Farkındalık Eğitimi"nin yanı sıra kendi bünyesindeki kurum ve birimlerde de bu eğitimleri yaygınlaştırarak personelin afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmasını hedefliyor. Bu kapsamda, belediyenin çatısı altında hizmet veren Şefkat ve Huzurevi’nde "Temel Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi. Huzurevi sakinlerine, Afet İşleri Müdürü Hatice Yıldırım ve uzman ekip tarafından bilgilendirme yapıldı. Eğitimin içeriğinde, afetlerin öngörülemez doğası vurgulanarak, afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde anlatıldı. Katılımcılara, afet öncesinde yapılması gereken hazırlıklar ve önlemler, afet sırasında tehlike oluşturabilecek alanlardan kaçınma, kapalı alanda alınabilecek basit ama etkili güvenlik önlemleri aktarıldı. Afet sonrasında tahliye yolları, toplanma alanları konusunda da bilgiler verildi. Ayrıca, acil durum çantası hazırlığı, temel ilk yardım uygulamaları ve afet anında ihtiyaç duyulabilecek malzemeler hakkında da bilgilendirme yapıldı. Kepez Belediyesi, hem mahallelerde hem de belediyeye bağlı kurumlarda yürüttüğü bu çalışmalarla, afetlere karşı daha dirençli ve bilinçli bir toplum oluşturmayı amaçlıyor.