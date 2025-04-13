Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü ve Turistik Destek Merkezi iş birliğiyle Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde Antalya’da ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı zorlukların çözümüne yönelik toplantı düzenlendi.

Kepez Belediyesi, Başkan Mesut Kocagöz’ün öncülüğünde, Antalya’da ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı zorlukların çözümüne yönelik önemli bir adım attı. AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü ve Turistik Destek Merkezi iş birliğiyle Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Antalya’da ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı zorlukların çözümüne yönelik gerçekleşen toplantıya Kepez Belediyesi adına Sağlık İşleri Müdürü Dr. Vahap Alagöz katıldı. Dr. Alagöz, belediyenin bölgede yürüttüğü hizmetleri ve Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi’nin sunduğu sağlık hizmetlerini detaylı bir şekilde tanıttı. Sunumda, sağlık hizmetlerinin tüm vatandaşlara eşit şekilde ulaştırılması hedefi vurgulandı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün önderliğinde, sadece yerli vatandaşlara değil, bölgede yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara da her zaman her konuda destek olunacağına özellikle dikkat çekildi. Toplantıya katılan kamu kurum ve kuruluşları da yabancı uyruklu vatandaşları bilgilendirdi. AFAD Eğitim Şube Müdürlüğü’nden Fadime Özbey, afet anlarında alınması gereken önlemleri katılımcılarla paylaşarak; deprem, sel, yangın ve teknolojik felaketler gibi durumlara karşı güvenli müdahale yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, insani yardım noktalarının konumları da toplantıya katılanlarla paylaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nden Esra Bilkay ve İnci Özay, şiddete uğrayan kadınlara destek sağlamak amacıyla geliştirilen KADES uygulaması hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Katılımcılara uygulamanın nasıl kullanılacağı, başvuru süreci ve sağladığı destekler detaylı olarak anlatıldı. Toplantının gerçekleşmesinde Turist Destek Merkezi temsilcileri Şahin Çankaya ve Kamran Shukurov da önemli katkılar sundu.