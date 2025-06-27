Kepez Belediyesi’nin sünnet işlemleri için son başvuru tarihi, 16 Temmuz olarak belirlendi.

Kepez Belediyesi’nin, ücretsiz sünnet organizasyonu için kayıtlar devam ediyor. Çocuğunu sünnet ettirmek isteyen aileler, 16 Temmuz’a kadar başvurularını Belediye Sağlık Merkezi’ne şahsen yapabilirler. 6 yaş ve üzerindeki çocukların sünnet işlemleri, uzman sağlık ekipleri tarafından hijyenik şartlarda ve özenle gerçekleştirilecek. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün hediyesi olarak, sünnet olacak çocuklara sünnet gömleği, pelerin, asa, şapka, maşallah bandı, papyon, kumaş pantolon, gömlek ve ayakkabı ücretsiz olarak verilecek.