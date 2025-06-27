Aliağa ve Foça’da İzmir’in ciğerlerini yakan yangınlara karşı Menemen Belediyesi de tüm gücüyle alandaydı. Menemen Arama Kurtarma (MAKUR) ekibi alevlerle mücadele ederken, sağlık görevlileri dumandan etkilenen ve yaralananlara müdahale etti. Veteriner Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de alevlerden kaçmaya çalışan can dostlara kucak açtı, tedavilerini gerçekleştirdi.

Havaların ısınmasıyla birlikte İzmir’in farklı noktalarında çeşitli sebeplerle başlayan yangınlar kentin ciğerlerini yakarken, Menemen Belediyesi de yangınlarla mücadeleye tüm gücüyle destek verdi. Son olarak Foça ve Aliağa’da çıkan yangınlarda Menemen Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı MAKUR ekibi, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler görev yaptı. Yangına müdahalede görev alan MAKUR ekibi, 35 personel, 3 arazöz ve bir dozer ile alevlerle mücadelede en ön saflarda yer aldı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de 2 ambulans, 1 doktor ve 6 sağlık personeliyle dumandan ve alevden etkilenen vatandaşlara ilk yardımda bulundu. Yangınlar boyunca toplam çok sayıda kişiye ilk yardımda bulunuldu.

Can dostlar unutulmadı

Aliağa ve Foça’da yaşanan yangın felaketi karşısında Menemen Belediyesi can dostları da ihmal etmedi. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, 2 hayvan ambulansı, 2 veteriner hekim ve 6 personel ile, can dostları kurtarmak için çalışmalara katıldı. Yangın alanında 10’u yavru olmak üzere toplam 18 köpek, Menemen Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülürken, yangından kurtarılan damlardaki koyunlar ve çok sayıda kaplumbağa ve kuş da güvenli alanlara alındı.

"Tüm afetlere karşı profesyonel bir ekip kurduk"

Menemen Belediyesi’nin üç müdürlüğüne bağlı ekiplerle yangınlara karşı verdiği mücadele hakkında açıklamalarda bulunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Mesai arkadaşlarımın özverisiyle gurur duyuyorum." dedi. Başkan Pehlivan, "Menemen Belediyesi olarak 2021 yılında, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümünde belediye bünyemizde MAKUR’u kurduk. Bu ekibimizi kurmanın ne denli önemli olduğunu 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli olarak yaşadığımız asrın felaketinde hep birlikte gördük. MAKUR ekibimiz deprem bölgesinde görev yaptı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem sonrasında ekibimizi nitelik ve nicelik olarak geliştirmeye karar vererek Afet İşleri Müdürlüğü’müzü kurduk. Bugün MAKUR, birçok doğal afette profesyonel olarak görev yapacak bir ekip haline geldi. MAKUR ile birlikte gerek veterinerlerimiz gerekse de sağlık çalışanlarımız da yangında görev yaparak hem vatandaşlarımızı hem de can dostlarımızı yangından kurtarmak ve müdahalede bulunmak için var güçleriyle çalıştı. Tüm mesai arkadaşlarımı özverili çalışmaları için yürekten kutlarken, yaz mevsiminin en az yangınla atlatılması ve hiçbir canlının burnunun dahi kanamamasını diliyorum." dedi.