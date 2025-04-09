Kepez Belediye Meclisi, Nisan ayı toplantısında alınan kararla Edip Akbayram’ın ismini Duacı Mahallesi’ndeki parka, Volkan Konak’ın ismini de Antalya’yı kuş bakışı gören Masa Dağı Seyir Terası’na verdi.

Kepez Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısında 36 yazılı, 3 önerge olmak üzere 39 gündem maddesi görüşüldü. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Mart meclisinde alınan kararların görüşülmesi ve oylanmasının ardından Nisan ayı gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Belediye Meclisi Encümen Üyeliği, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonu, İsim Tespit Komisyonu, Kentsel Gereksinimler Komisyonu, Esnaf Sicil Takip Komisyonu, Hayvan Hakları Komisyonluğu’na bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapıldı. Üye seçimleri yapılırken söz alan Başkan Kocagöz, Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Ruhu şad olsun" dedi. Yakın zamanda hayatlarını kaybeden usta sanatçılar Edip Akbayram, Ferdi Tayfur ve Volkan Konak’ı da rahmetle andı.

"Keşke harcama yapabilsek"

MHP Grup Sözcüsü Ali Baki Sarıca’nın belediyenin tadilatlarda ciddi paralar harcandığını söylemesi üzerine Başkan Kocagöz, "Biliyorsunuz tasarruf tedbirleri var, keşke harcama yapabilsek. Çöp kamyonu talebimize bile ret geldi. Biz sadece malzeme alımı yapıyoruz" dedi.

Makine parkurunun yenilenmesi gerektiği sözleri üzerine de Başkan Kocagöz, "Çöp kamyonuna dahi izin verilmeyen bir dönemde biz hayırseverlerimize 6-7 tane iş makinesi aldırdık" diye konuştu.

Nisan meclisinde 2024 yılı Denetim Komisyonu ve Faaliyet Raporu da görüşülerek oylandı. Faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında Başkan Kocagöz, yasa gereği meclis başkanlığı görevini Meclis Başkan Vekili Selçuk Koçnebioğulları’na bırakarak, Cumhuriyet Halk Partisi grubu sıralarına oturdu.

2024’ü değerlendirdi

2024 yılını değerlendiren Başkan Kocagöz, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren halkımıza layık olmaya çalışıyoruz. Antalya’nın geleceği Kepez vizyonu ile yola çıktık. Kepez halkı için azim güven ve heyecanla çalışmaktayız. Birinci hizmet yılımızda halkımızın desteği ve ortak akıl sayesinde Kepez’de değişim ve dönüşümü sağlayacak halkçı belediyeciliği hizmete geçirmeye yönelik birçok hizmeti ve projeyi sunduk. Ay Deresi gibi su baskınlarını önlemek adına, park bahçelerle ilgili, yollarla, alt yapıyla ilgili çalışmalar gerçekleştirdik. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. Hep beraber yöneteceğiz. Kepez halkının hak ettiği hizmeti hep beraber yapacağız" dedi.

Proje TÜBİTAK’tan onay aldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çevresinde düzenlenecek olan "Benim Hayallerim" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi konusu da gündem maddeleri arasında yerini aldı. Resim yarışmasında dereceye girenler ödüllendirilecek. 4003 Bilim Merkezi ve Atölye Destek Programı 4003-A Büyük Ölçekli Bilim Merkezi Sürdürülebilirlik ve Kapasite Artırımı Desteği kapsamında başvurusu yapılan "Antalya Kepez Bilim Merkezi Sürdürülebilirlik ve Kapasite Artırımı" proje önerisi TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun görüldü. Kepez Belediyesi Meclisi bu projenin nihai bütçeye göre hazırlanan proje sözleşmesini mecliste görüştü.

Edip Akbayram ve Volkan Konak ismi Kepezde yaşayacak

Kepez Belediyesi Nisan ayı meclisinde parkların isimlendirilmesi de gündem maddeleri arasında yer aldı. Buna göre; Duacı Mahallesi’nde 9168-9170 nolu parka usta sanatçı Edip Akbayram Gençlik Parkı, Şelale Mahallesi’ndeki parka Şehir İzzettin Turan, Barış Mahallesi’ndeki parka Şehit Özel Harekat polisi Ahmet Elibol, Aktoprak Mahallesi’ndeki parka Pehlivan Himmet Karataş, Emek Mahallesi’ndeki parka Emek Mahalle Parkı, Kanal Mahallesi’ndeki parka Yeltenliler, aynı mahalledeki bir diğer parka ise Manaylılar, Göçerler Mahallesi’ndeki sokağa Şehit Piyade Er Ali Çatal isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Kepez Belediyesi Nisan meclisine önerge olarak gelen bir diğer gündem maddesi ise geçtiğimiz günlerde yaşamını kaybeden Volkan Konak’ın isminin Kepez’de yaşatılması oldu. Meclis kararıyla Volkan Konak’ın ismi Masa Dağı Seyir Terası’na verildi.