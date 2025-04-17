Kepez Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Benim Annemin/Babamın Belediyesi" projesiyle çalışanlarının çocuklarını ağırladı. Minikler, anne babalarının iş yerinde gün boyu etkinliklerle dolu unutulmaz bir bayram heyecanı yaşadı.

Kepez Belediyesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Benim Annemin/Babamın Belediyesi" adıyla hayata geçirilen örnek projede, belediye çalışanlarının ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukları, anne ve babalarının iş yerinde ağırlandı. Günün ilk saatlerinde, belediye binasında sıcak bir karşılama düzenlendi. Hizmet binasına anne ve babalarıyla birlikte gelen çocuklar, diğer belediye personelleri tarafından karşılandı. Çocuklar, güne belediyenin yemekhanesinde yapılan kahvaltıyla başladı. Önce anne ve babalarının çalışma ortamlarını, ardından da birimleri gezdiler. Çocuklar birimler tarafından kolonya ve çok sevdikleri şekerle karşılandı. Her birimin işleyişi çocuklara uygun sade bir dille anlatıldı. Basın Servisi’nde, minikler fotoğrafçılık ve kamera kullanımı üzerine keyifli bir deneyim yaşadı. Belediye birimlerini keşfettikten sonra ise çocuklar, Antalya Bilim Merkezi’nin düzenlediği renkli ve eğitici "Bilim Şow" etkinliklerine katıldı. Bilimsel deneylerle dolu etkinlikte çocuklar hem öğrendi hem de eğlenceli anlar yaşadı. Canlı müzik eşliğinde de eğlenerek bayram coşkusunu doyasıya yaşama fırsatı buldular.

Bu özel proje, Türkiye’de ilk defa bir yerel yönetim tarafından hayata geçirilmiş olmasıyla da dikkat çekti. Çocukların gözünden anne ve babalarının çalışma hayatını görmek, onlar için unutulmaz bir deneyim oldu.