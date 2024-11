Hatay’da kepçe operatörü Mehmet Topal’ın ekskavatörün kovasının üzerinde tescilli lezzet künefeye takla attırdığı anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Antakya ilçesinde 32 yaşındaki kepçe operatörü Mehmet Topal, hasarlı binalarının yıkımını gerçekleştiren bir yıkım ekibinde mesai yapıyor. İl dışından Hatay’a gelen arkadaşlarına tescilli lezzet künefeyi tattırmak isteyen Topal, künefeye ekskavatörün kovasının üzerinde takla attırdı. Topal’ın sosyal medyada paylaşılan anları ilgi odağı olurken arkadaşlarına da moral oldu.

“O kadar künefe yedim ve çevirdim ama bu unutulmaz bir an oldu”

Ekskavatörün kovasının üzerinde künefeyi çevirmeyi başaran Mehmet Topal, “Künefeyi her zaman yapan ve seven biriyimdir. O gün de iş arkadaşlarıma yapmak istedim. Başka şehirden gelen arkadaşlarımıza orijinal Hatay künefesi yedirmek istedim. Künefeyi iş yerinde yaptık. Arkadaşlarımıza közde künefe yedirdik. Künefeyi ekskavatörün üstünde atma fikri de kuzenimden geldi. Biraz eğlence katalım dedi. Bu enkaz yığınların arasında bize moral olsun istedik. Künefeyi ekskavatörün üzerindeyken atarak çevirdik. O kadar künefe yedim ve çevirdim ama bu unutulmaz bir an oldu. Atamasaydım rezil olurdum ama çok şükür şimdiye kadar atamadığımız olmadı. Güzel de oldu. ekskavatör üzerinde de farklılık oldu ve iyi ki de oldu” dedi.

“Bize renk kattı ve güzel enerji oldu”

Kuzeninin yaptığı davranışla ortama neşe kattığını söyleyen Muhammed Topal, “Bu defa farklı bir şeyler olsun ve ortama neşe katalım dedim. Onu da ekskavatörün üzerinde denedik ve güzel de oldu. Künefeyi parçalanmadan çevirdik. Bize renk kattı ve güzel enerji oldu. Hatay’ımızın meşhur künefesinin tadı da güzeldi” ifadelerini kullandı.