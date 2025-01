Trabzon’da her ay yaklaşık 39 bin 500 sefer yapan 174 otobüsün bakım ve onarımı Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılmaya başlandı. Her gün dağ bayır binlerce vatandaşın taşındığı otobüslerin motor, klima, boya ve kaporta işlemleri belediyenin kendi ustaları tarafından titizlikle yapılıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren halk otobüslerin bakım ve onarımı belediye bünyesinde yapılmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi’ne ait TULAŞ yerleşkesindeki bakım ve onarım atölyesinde her gün yüzlerce sefer yapan otobüslerin motor, klima, kaporta ve boya gibi işlemleri titizlikle yapılıyor. Her ay yaklaşık 39 bin 500 sefer yapan otobüslerin bakım ve onarımını kendi bünyesine alarak tasarruf sağlayan Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda vatandaşların temiz ulaşımı için buharlı temizlik sistemi de kurdu. Son olarak otobüs filosunu güçlendirerek 19 tane yeni araç alarak vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, otobüs filosunu 174’e çıkarttı. 2024 yılında 19 milyonun üzerinde vatandaş taşıyan Büyükşehir Belediyesi, otobüs filosunun yaş ortalamasını ise 7,5 ile 8 yaş arasına düşürdü.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde otobüslerin bakım ve onarımı ile ilgili bilgiler veren Trabzon Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Hakan Öztel, aylık ortalama 1.5 milyonun üzerinde yolcu taşıdıklarını belirterek “Trabzon Ulaşım AŞ bünyesinde Trabzon’umuzun toplu taşımacılığı, otopark işletmesini, bisiklet işletmelerini ve trafik eğitim merkezini barındıran yaklaşık 484 tane personeli olan iştirak şirketi. Buranın içerisinde bizim asıl ana faaliyetlerimiz toplu taşıma. Yaklaşık ayda 39 bin 500 civarında bir sefer gerçekleştiriyoruz ve aylık olarak ortalama 1.5 milyonun üzerinde de bir yolcu taşıyoruz. Bunu da envanterimize en son kattığımız yeni 19 tane otobüsümüzle beraber 174 tane filomuzla gerçekleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Bize hız olarak ciddi bir alan kazandırıyor”

Araç bakım ve onarımlarının yüzde 90’ının belediyenin bünyesinde yapıldığına dikkat çeken Öztel, “Bakım onarım atölyesi bizim için en kritik noktalardan bir tanesi, en önem verdiğimiz yerlerden bir tanesi. Burada Başkanımız Ahmet Metin Genç’le beraber göreve başladıktan sonra bizlere görev tevdi ettikten sonra bizde en kıymetli olan noktamız bakım onarım alanımızda çok ciddi yatırımlar başladık. Buranın hem insan sayısını arttırabilmek için yeni ustalar kattık buraya. Teknolojiye ayak uyduran bir sistem üzerinde mücadele veriyoruz. O yüzden de ilk başladığımızda burada yaptığımız şeylerden bir tanesi araçları artık elektronik araçlar ve bizde bir yazılım süreci gerçekleştirdik. Artık filomuzda olan bütün arabalarımızın yazılımları TULAŞ’ın kendi bünyesinde var. O yüzden bir aracımızın arızası olduğunda arızayı tespit edebilmek için öncelikli olarak onu bir bilgisayarına bağlıyoruz. Aracımız ne gibi bir arızası olduğunu tespit ediyoruz. Daha sonrasında işte ustalarımız sürecin içerisinde yapılması gerekenlerle alakalı bir yol haritası çıkartıyorlar. Çok şükür 8 aydır verdiğimiz yoğun mücadeleyle beraber artık TULAŞ araç bakımlarının yüzde 90’ını kendi bünyesinde yapar halde. Mekanik motor arızaları, diferansiyel arızalarını kendi bünyesinin içerisindeki ustalarla sadece dışarıdan yedek parça teminini yaparak burada söküyoruz, yapıyoruz. Bu da bize hız olarak ciddi bir alan kazandırıyor. Arızaya müdahale hızı kazandırıyor. Kendimizi geliştirme adına, kadememizi de biraz daha büyütüyoruz. Çünkü araç sayımız her geçen gün artıyor. Başkanımız bu konuda Trabzon’a daha iyi hizmet verebilmek için araç filomuza ciddi yatırımlar yapıyor. O yüzden de biz de buna ayak uydurabilmek için bu kademe alanlarını genişletiyoruz” şeklinde konuştu.

“Dışarıdaki herhangi bir araba servisinde ne varsa ondan daha fazla yeteneğe sahibiz”

Anlık arızayı giderebilecek bir yapıyı kurguladıklarını kaydeden Öztel, “Vatandaşımız için kıymetli olan yazın sıcaklarda klimanın soğutması işte kışın da kaloriferlerin ısıtması. Bu noktada artık ciddi bir yatırım yaparak klima bakım onarım ünitesini kurduk. Artık arabalarımızın klimalarında kendimiz tamir eden, kendimiz arızasını onaran bir yapıyız. Tabii bu klima anlık arıza verebilen bir şey. Bugün bir seferinde klima arızası yaşayan bir araba buraya geldiği zaman onun ustası da bizde var. Makineleri de bizde var. Anlık arızasını giderebilecek bir yapıyı kurguladık. Bugün TULAŞ’ın Bakım Onarım Müdürlüğü dışarıdaki herhangi bir araba servisinde ne varsa ondan daha fazla yeteneğe sahip. Ondan daha fazla envantere, ustaya, daha fazla usta çeşitliliğine, daha fazla birime sahip bir alan. Bugün kaporta boyamızı da kendimiz burada yapıyoruz artık. Bakalit tamirlerimizi burada yapıyoruz. Lastik bakım onarımlarımızı burada yapıyoruz. Araçlar içerisindeki koltuk kılıflarının tamirini onarımına kadar burada yapılıyor” diye konuştu.

“Ayda 39 bin 500 gibi bir sefer yapıyoruz”

Zamanla yarıştıklarını belirten Öztel, “Burada dış yıkama yapıyorduk ama artık buharlı temizlik yapıyoruz. Tavanlarından, koltuklarından, en ince detaylarına kadar buharlı temizliklerini burada yapıyoruz. Aklınıza gelebilecek her şeyi bütün tamiratı burada yapabilmek için yoğun bir mücadele veriyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki burada yapacağımız şey hem tasarruf tedbirleri kapsamında bize çok ciddi maddi olarak bir getiri sağlamış oluyor. Kamunun ciddi bir yararına olmuş oluyor. Bununla birlikte bir de biz zamanla yarışıyoruz. Bir envanter sayımız var ve hizmet ettiğimiz yaklaşık ayda 39 bin 500 gibi bir sefer yapıyoruz. Bu seferlerin doğru işleyebilmesi, aksamaması için gidemediğimiz seferimiz olmaması için bu bakım onarım müdürlüğün içerisinde yapılan işler çok kıymetli işler. O yüzden de buraya çok ciddi bir katma değer katacak işler yapmak için mücadele veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Zor bir coğrafyanın içerisindeyiz”

“Filomuzun yaş ortalaması 7,5 ile 8 yaş arasında” diyen Öztel, “Tabi zor bir coğrafyanın içerisindeyiz. Yani toplu taşımaya biraz zor bir alan Trabzon. Ama filomuzu her geçen gün gençleştirerek bununla beraber araç yatırımı da ciddi bir maliyeti olan bir şey. Ama biz filomuzu gençleştirmekle beraber bir taraftan da elimizdeki araçların da belki ruhsatlarındaki yaşlarını gençleştiremiyoruz ama fiziki yaşları gençleştirebilmek için her türlü imkanı burada sunmaya çalışıyoruz. O yüzden ben burada mücadele eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir usta ve çalışan kitlesi var. Özellikle de artık eskiye nazaran bir tık daha kendimizi de geliştirdiğimiz araçları sadece onarım tarafı değil bakım tarafıyla da çok ciddi uğraşıyoruz. Ciddi bakım periyotları kurgulanıyor. Buraya bir araba girdiği zaman en ufak bir arızadan bile girse kanalın içerisine girdiğinde bütün bakılması gereken aksam bakılarak çıkıyor. O yüzden de bu mücadeleyi verdikleri için burada çalıştığımız mesai arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. 2024 yılı içerisinde yaklaşık 19 milyona yakın bir yolcu sayısı var. En son Aralık verisini de tam netleştirmedik ama 19 milyona yakın bir sayı duruyor. Biz ağımızı genişlettikçe sefer sayılarımızdaki stabilite arttıkça yolculuk daha konforlu hale geldikçe vatandaşlar tabii doğal olarak da bizi tercih etmiş oluyor. O yüzden sayıda her geçen gün artıyor” dedi.