Antalya'nın Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki restoran ve kafelerde denetimlerde bulundu.

Kemer genelindeki restoran ve kafelerde rutin kontrollerine devam eden belediye zabıta ekipleri, denetimleri sırasında hijyen, fiyat etiketi, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları ile menüleri kontrol etti. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, kurallara uyan işletmelere de teşekkür etti. Zabıta ekiplerinin rutin kontrol ve denetimlerine devam edeceği bildirildi.