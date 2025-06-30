Kemer Belediyesi tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Gedelme Yaylası’nda ekimi yapılan lavanta bahçesinde tanıtım etkinliği düzenlendi.

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer’de turizmi çeşitlendirmek amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kemer Belediyesi tarafından dikimi yapılan lavanta bahçesine tanıtım gezisi düzenlendi. 700 rakımlı Gedelme Yaylası’nda 2 bin 750 metrekarelik arazi içerisinde vatandaşların renkli fotoğraflar çekebilmesi ve bu anı ölümsüzleştirmeleri amacıyla salıncak, oturma alanları, dilek ağacı, eşek maketi, fotoğraf çekim çerçeveleri ve tahterevalliler yerleştirildi. "Mor turizm" olarak nitelendirilen lavanta bahçesine düzenlenen tanıtım etkinliğine katılanlar, saat 09.00’da Kemer Belediyesi önünden otobüslerle ücretsiz olarak lavanta bahçesine taşındı. Tarihi Gedelme Kalesi ve 2 bin yıllık çınar ağacı ziyareti sonrası lavanta bahçesine ulaşan vatandaşlar, mor lavanta çiçeklerinin arasında bol bol fotoğraf ve video çekti. Tanıtım etkinliği, Gedelme Mağarası ziyaretiyle sona erdi.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top, yaptığı açıklamada ilk lavanta dikiminin 2022’de Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yapıldığını hatırlatarak, "İlk dikimimizde bin 500 adet lavanta diktik. Bölge halkına turizm çeşitliliği sunmak adına güzel bir proje olduğuna inanıyoruz. Daha fazla nasıl geliştirebiliriz diye planlamalar yapıyoruz" dedi.

Etkinliğe Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan Ziraat Mühendisi Nida Kalkan ve vatandaşlar katıldı. Tanıtım etkinlikleri, pazartesi ve perşembe günleri saat 09.00’da Kemer Belediyesi önünden araçların kalkması ile ücretsiz olarak devam edecek.