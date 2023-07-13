Kemer Belediyesi, ilçe genelindeki çöp konteynerlerini yıkadıktan sonra dezenfekte ediyor.

Kemer’in tüm mahallelerinde yoğun şekilde temizlik çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, rutin olarak yaptığı mıntıka temizliğinin yanı sıra çöp konteynerlerini de yıkadıktan sonra dezenfekte ediyor. Yıkama işlemi ile çöp konteynerlerinin daha hijyenik olması ve koku yaymaması amaçlanıyor. 6 ton temiz su ve 6 ton pis su alma kapasitesi bulunan konteyner yıkama ve dezenfekte aracı ile konteynerler yıkanırken, günde en az 70 çöp konteyneri temizleniyor.

"Rutin olarak temizliyoruz"

Kemer Belediyesi olarak alınan çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı ile daha sağlıklı bir ortam oluşturulduğuna dikkat çeken Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Çöp konteynerlerini konteyner yıkama ve dezenfekte aracımız ile rutin olarak temizliyoruz. Konteynerlerin daha hijyenik ve koku yapmamasını amaçlıyoruz. İlçemiz genelinde yaptığımız temizlik çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyoruz” dedi.