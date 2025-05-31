Kemer Sanat Sahnesi öncülüğünde Kemer Belediyesi’nin destekleri ile bu yıl ikincisi düzenlenen Kemer Kitap Fuarı başladı. Fuarın açılışına katılan Kemer Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, Kemer Belediyesi Deniz Kafe içinde açılan stantları ziyaret etti.

Kemer’de bu yıl ikincisi düzenlenen Kemer Kitap Fuarı, ilçe merkezinde bulunan ve etkinliklerin merkezi haline gelen Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda düzenlendi. Fuar’ın açılına Kemer Belediyesi Başkan yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, Kemer Sanat Sahnesi kurucusu Hüseyin Poyraz, Prof. Dr. Erol Parlak, yazarlar ve vatandaşlar katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Poyraz, katkılarından dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Başkan yardımcısı Mehmet Derya Baytekin’e teşekkür etti.

Poyraz şunları söyledi; "Müziğimize, edebiyatımıza omuz veren değerlerimizi anıyoruz. Kemer’de bir ilki gerçekleştirerek sanat sahnesi olarak türkü festivalini başlattık. Geçtiğimiz günlerde dördüncüsünü düzenledik. Birinci türkü festivalimizde de bizi yalnız bırakmayan değerli hocamız Sayın Prof. Dr. Erol Parlak bugün de bizleri kırmayarak aramıza katıldı. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Fuar, Prof. Dr. Erol Parlak’ın söyleşisi ile devam etti. Fuara katılan vatandaşlar, stantları gezip yazarlarla tanışarak kitaplarını imzalattı. Kitap Fuarı 1 Haziran Pazar günü sona erecek.