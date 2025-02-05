Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, mama üretim tesisi sayesinde artık kendi mamasını üreterek sokak hayvanlarına daha kapsamlı destek sağlıyor. Belediye ekipleri, Ocak ayında 251 hayvanı kısırlaştırırken, 13 köpek ve 21 kediye yuva buldu.

Kemer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Ocak ayı boyunca 6 dişi, 8 erkek köpek ve 68 dişi, 169 erkek kedi olmak üzere toplam 251 hayvanın kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildi. Aynı dönemde 14 köpek ve 237 kediye kuduz aşısı yapıldı.

Sahiplendirme çalışmalarına da hız veren merkez, 13 köpek ve 21 kediyi yeni yuvalarına kavuşturdu. Ayrıca 387 hayvanın tedavi edildiği belirtildi.

Barınakta bulunan hayvan sayısının arttığına dikkat çekilen açıklamada, başıboş halde bulunan 25 köpeğin barınağa getirildiği, ayrıca 14 köpek ve 35 kedinin barınağa bırakıldığı ifade edildi. Ocak ayı boyunca sokak hayvanlarıyla ilgili 527 ihbar telefonu alındığı da açıklandı.