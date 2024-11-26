Keçiören Belediyesi, “Cumhuriyete Giden Yolda Bizim Kadınlarımız” adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Keçiören Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikmen Kadınlar Lokali tiyatro ekibinin “Cumhuriyete Giden Yolda Bizim Kadınlarımız” adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Milli Mücadele yıllarında kadınların zafere giden yolda gösterdikleri mücadeleyi konu alan tek perdelik oyun, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu`nda sahnelendi.

Büyük beğeni toplayan ve duygusal anların yaşandığı oyunu Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın eşi Filiz Özarslan, Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Gözde Nur Üçler, Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Emir Can Tunç ve Selçuk Karadağ vatandaşlarla beraber izledi.

Kadının toplumdaki gücüne dair mesajlar verildi

Anadolu’nun dört bir yanındaki Türk kadınının fedakarlık, umut ve bağımsızlık mücadelesinin sergilendiği, türkülerin yer aldığı müzikal tiyatro oyunu katılımcıları tarihi bir yolculuğa çıkardı. Yazarlığını ve yönetmenliğini Elif Özer’in yaptığı oyunda, cumhuriyete giden yolda kadınların karşılaştıkları zorluklar karşısında gösterdikleri büyük mücadele işlenerek, kadının toplumdaki gücüne dair önemli mesajlar verildi.

Hep birlikte, şiddetten arınmış bir dünya inşa edeceğiz

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın eşi Filiz Özarslan, kadına yönelik şiddete karşı mücadelede kararlılıklarını göstermek için bir araya geldiklerini belirterek, "Kadına yönelik şiddet, bireysel değil toplumsal bir sorundur. Bu sorunu çözmek için yasalar kadar; eğitim, farkındalık ve toplumsal dayanışma da önemlidir. Kadınlarımızın yaşam hakkını ve özgürlüğünü savunmak hepimizin görevidir. Çünkü güçlü bir toplum ancak eşit bireylerin varlığıyla mümkündür" ifadelerini kullandı.