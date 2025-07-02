Keçiören Belediyesi tarafından, ilçe genelinde su tasarrufuna karşı seferberlik başlatıldı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) son günlerde yaptığı ‘barajlar alarm veriyor’ uyarısının ardından harekete geçen Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde tasarruf seferberliği başlattı. Belediye ekipleri, Başkent’te yaşanabilecek muhtemel su krizinin önüne geçmek için basılan bilgilendirme broşürlerini cadde, sokak, semt pazarı, dolmuş, otobüs ve mesire alanlarında dağıtıyor. Broşürlerde, musluk sızıntılarının giderilmesi, makinelerin tam dolmadan çalıştırılmaması, sebzelerin kapta yıkanması, duş süresinin kısaltılması gibi günlük yaşamda kolayca uygulanabilecek önlemler yer aldı. İlçedeki billboardlar, ASKİ’nin uyarılarıyla donatılarak su tasarrufunun önemine dikkat çekildi. Keçiören Belediyesince başlatılan bu kampanya ile bireysel tasarrufların kitlesel bir tasarrufa evrilmesi ve kuraklık tehdidine karşı toplumsal bilincin artırılması hedefleniyor. Su tasarrufunun önemini anlatan broşürler ilçedeki kamu kurumları, muhtarlıklar ve halkın yoğun olduğu noktalarda dağıtılarak bilinçlendirme çalışmaları sürdürülüyor.

"Suyumuza sahip çıkalım"

Son 2 yılda Ankara’nın az yağış aldığını söyleyen ve Başkent’teki nüfus artışına bağlı su tüketiminin arttığına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Yapılan açıklamalar barajlarımızın alarm verdiğini net bir şekilde gösteriyor. Muhtemel bir su krizine karşı en etkili ve kısa vadeli çözüm ise suyumuzu boşa harcamamak ve tasarruf etmek. Tüm vatandaşlarımızı broşürlerimizde yer alan gündelik metotları uygulamaya ve suyumuza sahip çıkamaya davet ediyorum" dedi.