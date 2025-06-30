Keçiören Belediyesi tarafından engelli çocuklara ‘Küçük Kalpler, Büyük Başarılar’ kapsamında karne etkinliği düzenlendi.

Keçiören Belediyesi tarafından karne sevinci yaşayan engelli çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. ‘Küçük Kalpler, Büyük Başarılar’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirdi ve karne hediyelerini aldı. Etkinlik kapsamında kurulan çocuk atölyelerinde minikler, ahşap boyama, rüzgar gülü yapımı gibi etkinliklere katıldı. Oyun alanlarında ise sandalye kapmaca gibi eğlenceli aktivitelerle doyasıya eğlendiler. Etkinlikte canlı müzik de yer aldı. Ayrıca pamuk şeker ve patlamış mısır ikramının da yapıldığı etkinlikte, çocuklara karne hediyesi olarak oyuncak araba, top, oyuncak bebek, boyama kitabı ve boyama kalemleri verildi. Özel gereksinimli çocuklar ve aileleri tarafından büyük memnuniyetle karşılanan etkinliğe Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Karadağ ve Celal Biçer katıldı.

"Her zaman yanınızdayız"

Çocuklara katılım belgelerini tek tek takdim eden Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ, "Sizlere Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın selamlarını getirdim. Şahsım adına da burada olmaktan son derece gurur duyuyorum. Çocuklarımızın mezun olmalarının vesilesiyle burada kucaklaşıyoruz. Hepinize başarılarınızın devamını diliyorum. Her zaman yanınızdayız" dedi.