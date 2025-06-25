Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ) yürütülen kalite ve akreditasyon çalışmalarında önemli bir başarıya daha imza atıldı.

Üniversite, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi TYÇ logosu kullanma yetkisi alarak eğitimde ulusal ve uluslararası güvence sürecinde yeni bir aşamaya geçti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), kalite güvencesi ve program akreditasyonu alanında yürüttüğü sistemli çalışmalarla önemli bir başarıya daha ulaştı. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) kurumsal sürecini tamamlayan KBÜ, ilgili programında TYÇ logosu kullanma hakkı elde etti.

TYÇ logosu, mezuniyet belgelerinde yer alarak, diploma ve yeterliliklerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasını sağlıyor. Ayrıca, mezunlara iş gücü piyasasında daha güçlü bir görünürlük kazandırıyor.

Söz konusu gelişme, Karabük Üniversitesinin kalite ve akreditasyon süreçlerinde elde ettiği kurumsal başarının somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Üniversitenin tüm birimlerinde kalite güvence sistemlerinin güçlendirilmesine ve akreditasyon süreçlerinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.