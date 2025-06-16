Karabük Üniversitesi(KBÜ) PARTECH takımı, yerli mühendislik çözümleriyle Teknofest’te zrivede yer aldı ve Avrupa’da Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan PARTECH Hyperloop Takımı, TEKNOFEST 2025 Hyperloop Geliştirme Yarışması’nın Ön Değerlendirme Raporu sonuçlarına göre Türkiye birincisi oldu.

Takım, Temmuz ayında Hollanda’da düzenlenecek olan European Hyperloop Week 2025’te finallerde yarışacak. Bu gelişmeyle birlikte Karabük Üniversitesi öğrencileri, Türkiye’yi heyperloopalanında uluslararası arenada temsil etme fırsatını yakaladı.

PARTECH Hyperloop Takımı Kaptanı İsmail Akbaş, yaptığı açıklamada projelerinin arkasındaki motivasyonu, "Hyperloop, beşinci nesil ulaşım teknolojisi olarak görülüyor. Elon Musk tarafından Amerika’da temelleri atılan bu sistem, henüz tam anlamıyla hayata geçirilmemiş bir teknoloji. Biz de bu alanda çalışarak, gelecekteki nesillere bu bilgi ve birikimi aktarmak istiyoruz. Henüz yapılmamış bir şeyi yapmaya çalışıyoruz ve bu bizim için çok değerli" cümleleri ile açıkladı.

Akbaş, bu başarının arkasında Karabük Üniversitesi’nin güçlü akademik altyapısı ve uygulamalı mühendislik eğitiminin yer aldığını vurgulayarak, "Karabük Üniversitesi mühendislik alanında gerçekten güçlü bir eğitime sahip. Bu sayede biz de projelerimizi temelden sağlam bir şekilde oluşturduk. Üniversitemizin bize sağladığı en büyük katkı, kaliteli mühendislik eğitimi oldu" şeklinde konuştu.