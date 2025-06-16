Yemen’in Ankara Büyükelçisi Turiq ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki akademik iş birlikleri masaya yatırıldı ve Karabük Üniversitesinde öğrenim gören Yemenli öğrencilerin durumu ele alındı.

Ziyarette, BüyükelçiMohamed Saleh Ahmed Turiq’e büyükelçilik yetkilileri eşlik ederkenRektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ile Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Terzi de hazır bulundu.

Görüşmede, iki ülke arasında akademik ilişkilerin güçlendirilmesi, öğrenci hareketliliği ve uluslararası iş birliği imkânları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca,Karabük Üniversitesinde öğrenim gören Yemenli öğrencilerin durumu da ele alındı.

RektörProf. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesinin uluslararası öğrencilere sunduğu imkânlara değinerek,

"Karabük bir öğrenci şehridir. Kampüsümüzde, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin eğitim süreçlerini kolaylaştıracak birçok imkân sunuyoruz. Yemenli öğrencilerimiz de üniversitenin kültürel çeşitliliğine değer katıyor. Onların hem akademik hem de sosyal uyum süreçlerine destek oluyoruz.Öğrencilerimizin aldığı eğitim ne kadar iyi olursa Yemen’e hizmetleri de o kadar yüksek olacaktır."dedi.

Yemen’in AnkaraBüyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq ise Karabük Üniversitesinin akademik yapısından ve başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yemenli öğrencilere sunulan eğitim ve yaşam imkânları dolayısıyla teşekkür etti. Türkiye ile Yemen arasındaki dostane ilişkilerin yükseköğretim alanında daha da pekiştirileceğini belirtti.