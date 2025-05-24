Şehitkamil Belediyesi tarafından Sacır Mahallesi’nde yaptırılan parka 2022 yılında hayatını kaybeden gazeteciler Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammet Abdulkadir Esen’in ismi verildi. Başkan Umut Yılmaz, Tanrıöver ve Esen ailelerinin yaşadığı hüznün, çocukların gülen yüzleri ile bir nebze olsun dindirileceğini söyledi.

Gaziantep’te 20 Ağustos 2022 tarihinde Nizip otoyolunda meydana gelen kazada aralarında gazeteciler Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammet Abdulkadir Esen’in bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan felaketin ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Tanrıöver ve Esen’in meslektaşlarının isteğini kırmayarak büyük bir vefa örneği gösterdi. Yılmaz’ın aylar öncesinde iki gazetecinin ismini yaşatılmasına yönelik verdiği söz yerine getirildi. Genç gazetecilerin ismi Sacır Mahallesi’nde yaptırılan parka verildi.

Umut Yakup Tanrıöver-Muhammet Abdulkadir Esen Parkı

Umut Yakup Tanrıöver-Muhammet Abdulkadir Esen Parkı düzenlenen törenle açıldı. Törene, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri Meryem Aybüke Sağlam, Sait Yalçın, Ali Özçelik, Cuma Hava, Burak Kaya, Tanrıöver’in annesi Zeynep ve Babası Mutlu Tanrıöver ile kardeşleri, Muhammet Abdulkadir Esen’in annesi Emine ve Babası Cemal Esen ile kardeşleri, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ailelerimiz, çocukların mutluluğuyla hüznünü giderecek

Başkan Umut Yılmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada sözlerine genç gazetecileri rahmet ve özlemle anarak başladı. Umut ve Muhammet’in mesleğini layıkıyla yerine getiren gazeteciler olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bugün çok güzel iki kardeşimizin ismini bu parkta yaşatmak için bir aradayız. Aileleri isimlerinin yazılı olduğu tabelayı her gördüğünde hüzünlenecekler belki ancak burada gülen her çocuğu gördüklerinde mutlu olacaklardır. Ailelerimizin üzüntüsünü bir nebze olsun dindirebildiysek ne mutlu bize. Buraya kadar gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Parkımız, mahallemiz ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Yılmaz’a vefa teşekkürü

Oldukça duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Tanrıöver ve Esen ailelerini Başkan Yılmaz teselli etti. Törende kısa bir konuşma yapan Mutlu Tanrıöver ve Cemal Esen, Başkan Yılmaz ve ekibine gösterdikleri büyük vefa örneğinden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay ise Başkan Yılmaz’ın kısa sürede isteklerine yanıt vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yılmaz ve aileler parkı gezdi.