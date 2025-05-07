Konya’nın Beyşehir ilçesinde beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybeden bakkal Hamza Metin, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Beton mikserinin sürücüsü ise tutuklandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Müftü Mahallesi, 41171 numaralı sokakta meydana geldi. Y.U. yönetimindeki 42 B 4181 plakalı beton mikseri Seydişehir çevre yolundan sokağa giriş yaptığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Hamza Metin’e (77) çarptı. Hamza Metin olay yerinde hayatını kaybetti.

Dualarla defnedildi, sürücü tutuklandı

Talihsiz kazada hayatını kaybeden Hamza Metin’in cenazesi, öğle vakti Merkez Çarşı Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Mesutlar Mahallesi’ne götürülerek burada mahalle mezarlığında dualarla defnedildi. Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan sürücü Y.U. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Adliyesinde sevk edildi. Sürücü Y.U. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.