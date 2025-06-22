Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 4 gün önce otomobilin tabelaya çarparak takla attığı kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, 18 Haziran Çarşamba günü gece saat 23.45 sıralarında D-130 karayolu Vezirçiftliği mevkisinde meydana geldi. Esat Bilal Adıgüzel (18) idaresindeki 41 AEP 645 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonun tabelasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla attı. Sürücü ile arkadaşı otomobilde sıkışırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastanede tedavisi süren Esat Bilal Adıgüzel, bugün hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, ikindi namazına müteakip Köseköy Merkez Cami’de kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.