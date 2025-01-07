Nevşehir’de kaza yapan Çinli turistler, trafik polisi ile çeviri programını kullanarak anlaşabildi.

Kaza, Cevher Dudayev Mahallesi Üsdat Necip Fazıl Bulvarı Fatih Sultan Mehmet Han köprülü kavşak altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan E.’nin kullandığı hafif ticari araç, önünde seyir eden 07 BPN 763 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı yolcuya müdahale ederken polis ekipleri de kaza yapan sürücülerden kaza hakkında bilgi almaya çalıştı. Kaza yapan sürücülerden birisi Çin uyruklu olunca trafik polisi turist ile İngilizce konuşmak istedi. Trafik polisinin ’İngilizce biliyor musunuz’ sorusuna ’hayır’ yanıtını veren turist, daha sonra cep telefonundan çeviri programını açarak konuşmaya başladı. Çinli turist çeviri programına, “Ben yukarıdan yola indim. Önümde araç olduğu için yavaşlamak zorunda kaldım. Daha sonra bu araç benim aracıma çarptı” şeklinde yazdı.

Bu şekilde ilk ifadesi alınan Çinli turistin daha sonra polis merkezine götürülerek yazılı ifadesi alındı.