Sivas’ta yolda yürürken kaza yapan araçların ortasında kalarak ağır yaralanan üniversite öğrencisini hayatını kaybetti.

Kaza, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde meydana geldi. O.Y. idaresindeki 58 FR 341 plakalı hafif ticari araç, A.A. idaresindeki 38 AIZ 784 plakalı otomobile çarpmış, savrulan araçlardan biri yoldan geçen üniversite öğrencisi Onur Aktaş’a çarpmıştı. Kaza sonrası ağır yaralanan Onur Aktaş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı. Üniversite öğrencisi Onur Aktaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.