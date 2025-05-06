Adana’da motosikletin otomobile arkadan çarptığı kazanın, başka bir motosikletteki sürücünün kask kamerasına anbean yansıdığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 21 Nisan günü 80. Yıl Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre 01 AZC 203 plakalı Ali Arda K. yönetimindeki motosiklet, bulvarda sağ şeritten ilerlerken Ali K. idaresindeki 01 AKJ 108 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havaya savrulup yere düşerek yaralandı.

O anların ise arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına anbean yansıdığı ortaya çıktı. Yaralı, Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi olduktan sonra taburcu oldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.