Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nden 52 öğrenci mezun oldu.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nden 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında Sağlık Yönetimi bölümünden 11 öğrenci, Tarih bölümünden 11 öğrenci, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 30 öğrenci olmak üzere toplam 52 öğrenci mezun oldu. Develi Seyrani Kampüsü’nde Hidayet Tutum Kongre Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zeki Tekin, Develi Hüseyin Şahin MYO Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Delice,

akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci yakınları katıldı. Yapılan konuşmalarının ardından bölüm birincisi tarafından mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Daha sonra dereceye girenlere ödül verildi.

Mezun öğrencilere kuşak bağlanması, diploma takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından tören son buldu.