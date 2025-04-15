Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Azerbaycan programının ikinci gününde Kayseri’nin kardeş şehri ‘Şuşa’da temaslarda bulundu. Talas’ta yaptırdığı Şuşa Evi nedeniyle takdirle karşılanan Başkan Yalçın’a ilgi büyüktü.KAYSERİ (İGFA) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ve AK Parti İl Başkan Yardımcılarının da yer aldığı Şuşa temaslarında Başkan Yalçın ilk olarak Şuşa Valisi Aydın Kerimov’u ziyaret etti.

Burada Vali Kerimov’a, Azerbaycan Kardeşlik Parkı, Şuşa Evi, İsa Bulağı, Karabağ katliamı anma programları gibi Talas’ta gerçekleştirilen hizmet ve yatırımları içeren kataloğu hediye eden Başkan Yalçın, “Kayserimizin ‘kardeş şehri’ Şuşa’da bulunmaktan çok mutluyuz. Uzun yıllar Ermeni işgalinde kalan bu güzel Türk şehrini gezerken hem çok duygulandık hem de gururlandık. Çok şükür ki Şuşa şimdi özgür. Bizi sıcak şekilde karşılayan ve en güzel şekilde misafir eden valimiz Sayın Aydın Kerimov’a çok teşekkür ediyorum. Biz de geçen yıl kendisini Talas’ta ağırlamıştık. Karşılıklı iyi ilişkiler bu şekilde devam edecek inşallah” diye konuştu.

Ziyarette Vali Kerimov da Başkan Yalçın’a, sadece Şuşa’da yetişen ve şehrin simgesi olan Har-ı Bülbül çiçeğinin yer aldığı bir plaket ile karşılık verdi.

ŞUŞA KALESİ’NDEN ŞUŞA EVİ

Başkan Yalçın ve Kayseri heyeti, valilik ziyaretinin ardından Şuşa Kalesi’ni de gezdi. Talas Azerbaycan Kardeşlik Parkı’nda yapımı geçen yıl tamamlanarak hizmete açılan Şuşa Evi’nin de esinlendiği kaleyi gezen heyete, Ermenilere karış verilen mücadele hakkında bilgiler verildi. Ziyarette Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev de Kayseri heyetine eşlik etti.