Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki Bulvarı ile Askeri Hastane Caddesi’ni bağlayan yol üzerinde toplam 2 bin 100 metre uzunluğundaki bisiklet yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’nin ulaşım altyapısını güçlendirmek için yeni yol açma çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda bu yeni yollarla birlikte bisiklet yollarını da kente kazandırıyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Mehmet Özhaseki Bulvarı ile Askeri Hastane Caddesi’ni bağlayan yol üzerinde yürütülen bisiklet yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

2 bin 100 metre uzunluğundaki bisiklet yolu yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bisiklet yolu yenileme ve yapım çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulunarak, “Kayseri’miz bisiklet için en uygun şehir. Mevcut şartları iyileştirme yönünde hem irade gösteriyoruz, hem de yeni açtığımız yollarda bisiklet yollarını olmazsa olmaz olarak hayata geçiriyoruz. Amacımız hem bisiklet kullanımını çoğaltmak, insanların sağlıklı olarak yaşamasına katkı sağlamak hem de bunu bir kültür haline dönüştürmek” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, emeklerinden dolayı Fen İşleri Daire Başkanlığı ekibine teşekkür ederek, “Bisiklet yollarını 2024 ACES Avrupa Spor Şehri ruhuna uygun olarak hayata geçirmeye devam ediyoruz. Ellerinize sağlık” dedi.

“Bu Eser Sizin Eseriniz”

Personelle sıcak ve samimi bir şekilde sohbet eden Başkan Büyükkılıç, “Bizi biz yapan, Kayseri’yi Kayseri yapan, belediyecilikte önder yapan, huzur şehri olarak anılmasına katkı sağlayan bizim emektar dostlarımız, canlarımız. Tek taşla duvar olmaz, tek çiçekle bahar gelmez. Bu hizmetler sizin sayenizde var. Yıllarımızı, ömrümüzü bu şehre veriyorsak sizlerle el ele, gönül gönle. Gençlerimize ve çocuklarımıza da güzel bir şehir bırakmak, güzel bir gelecek bırakmak adına gayret gösteriyoruz. İnsanlar eseriyle anılır. Bu eser sizin eseriniz, millet bahçesi sizin eseriniz. Bizi seven, güvenen, seçen hemşehrilerimizin duası, gayreti, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın desteği sonrasında ortaya çıkan bir güzel proje. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin dayanışmasının ürünü. İnsanların uğrak yeri, her yaşa, her kesime hitap eden eğlenme ve dinlenme mekânı” ifadelerini kullandı.

İncelemede, personel de Başkan Büyükkılıç’a yakın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.