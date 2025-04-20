15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası ile 2.Türkiye Tekstil Bienali etkinlikleri kapsamında Antalya’nın Gazipaşa Kaymakamlığı tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.

Bölgenin kültürel ve doğal mirasını daha yakından tanımayı hedefleyen etkinlik kapsamında ilçenin en gözde tarihi mekanlarından Lamos Antik Kenti’ne yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinliğe Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akif Çolak ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bölgemizin zenginliklerini tanıyoruz"

Yürüyüş etkinliğine ev sahipliği yapan Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, organizasyon sonrası yaptığı açıklamada "Turizm Haftası ve 2.Türkiye Tekstil Bienali etkinlikleri kapsamında ilçenin kültürel ve doğal mirasını daha yakından tanımak ve tanıtmak amacıyla bölgenin en gözde tarihi mekanlarından Lamos Antik Kenti’ne Gazipaşalılar ve Gazipaşa’da yaşayan yabancılar ile birlikte yürüyüş gerçekleştirdik. Maksadımız doğayı keşfetmek, sonrasında bölgemizin zenginliklerimizi ve değerlerimizi farketmek.Devletimizin yatırım olarak Ören yerlerini ve tarihi zenginliklerini geliştirmek ve restorasyon gibi yöntemlerle tarihimizi ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Burası dışında henüz keşfedilmemiş, el değmemiş alanlarımız da var. Buraların farkındalığını artırarak hem turizme açmayı, hem de gezilecek tarihi rotalar arasına almak istiyoruz. Eşsiz doğası ve tarihi ile Gazipaşamız 2.Türkiye Tekstil Bienali’ne ev sahipliği yapmıştı ve açılış da Gazipaşa’nın Yalan Dünya Mağarası’nda gerçekleştirilmişti. Kapanış programını da Lamos Antik Kenti ile tamamlamış olduk " ifadelerini kullandı.