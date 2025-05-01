Giresun’un Doğankent ilçesinde kayıp olarak aranan bir kişinin cesedinin Harşit Çayı kenarında bulunmasının ardından cinayet şüphesi üzerine bir kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Güdül köyünde yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan 43 yaşındaki Yusuf Alim, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu dün Oyraca köyü mevkisinde Harşit Çayı kenarında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Alim’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alim’in ilk otopsi incelemesinde vücudunda bir kurşun yarası tespit edilirken, olay yerinde de iki adet boş kovan bulundu. Cinayet şüphesi üzerine çalışma başlatan jandarma, Alim’in olaydan önce birlikte görüldüğü N.A. isimli kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.