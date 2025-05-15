HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki Avaşin Deresi’nde akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Kom için Ankara’dan gelen Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) ekibi çalışmalara başladı.

Cumartesi günü öğle saatlerinde Avaşin Deresi’nde akıntıya kapılan 16 yaşındaki İbrahim Kom’u arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Dalgıç Polis Ekibi, UMKE, Kızılay ve Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarına Ankara’dan gelen 18 kişilik JÖAK ekibi de katıldı.

Arama faaliyetlerine Kom’un yakınları da katılırken, bölge halkı gelişmeleri umutla takip ediyor. Ekipler, derenin çevresinde tarama yaparken, dalgıç ekipleri de su altında arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, arama çalışmalarının genişletilerek sürdürdüğünü belirtirken, henüz İbrahim Kom’a ulaşılamadığı öğrenildi.