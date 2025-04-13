Adana’nın Karataş ilçesinde dün kaybolan 7 yaşındaki Cumali’yi arama çalışmaları 2. gününde havadan dron desteğiyle devam ediyor.

İlçeye bağlı Bahçe Mahallesi’nde tarım işçisi ailenin 7 yaşındaki çocukları Cumali Timi, dün sabah 09.00’da sulama kanalının kenarında oynarken kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri, akredite sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hem sulama kanalında hem de arazilerde küçük çocuğu arama çalışması başlattı. Dün gece yarısına kadar süren arama çalışmaları bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Havadan dron desteğiyle süren çalışmalar hem su altı hem de mahalledeki arazilerde devam ediyor.