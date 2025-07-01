Diyarbakır’da Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin’in girişimleriyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde hasta yakınları için modern bir bekleme salonu inşa edilerek hizmete açıldı.

Ramazan ayında çocuğunun tedavisi için hastanede bulunduğu sırada, hasta yakınlarının uygun bir bekleme alanı olmaması nedeniyle yaşadıkları zorlukları yerinde gözlemleyen Kaymakam Bilgin, hastane başhekimliğinin de talebi üzerine konuyla yakından ilgilendi.

Bir hayırsever iş adamının desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucu 155 metrekarelik kapalı alana sahip bekleme salonu kısa sürede tamamlandı. Salon, düzenlenen törenle hasta yakınlarının hizmetine sunuldu.

Açılışta konuşan Kaymakam Ömer Bilgin, "Bu projeyle hasta yakınlarımızın daha iyi şartlarda bekleyebileceği bir alan oluşturmuş olduk. Bu salon, kamu-hayırsever iş birliğinin güzel bir örneği oldu. Destek veren hayırseverimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk ise, "Hastanelerimizde sadece sağlık hizmetinin kalitesi değil, hasta ve hasta yakını memnuniyeti de çok önemli. Bu salon, uzun bekleyişlerde vatandaşlarımıza rahat bir ortam sağlayacak. Destekleri için Sayın Kaymakamımıza ve katkı sunan hayırseverimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.