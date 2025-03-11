Havaların ısınmasıyla birlikte kar kalınlığının azaldığı El Aman Kayak Merkezi, kayak severleri ağırlamaya devam ediyor. Bitlis ve Tatvan sınırları arasında bulunan merkez, sezonun son günlerinde sporculara ve ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.

Bölgedeki kayak severler, güneşli havanın ve erimeye başlayan karın tadını çıkarırken, sezonun kapanmadan önceki son kayışlarını gerçekleştiriyor. Kar kalınlığının giderek azalması nedeniyle tesis yetkilileri, kayak tutkunlarının bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor.

Kayak merkezine ailesiyle birlikte gelen Onur Bukraç, son günlerin tadını çıkarmaya geldiklerini belirterek, sezonun bitişine sayılı günler kala fırsatı kaçırmak istemediklerini söyledi.

Şırnak’tan Bitlis’e kayak için gelen Muhammed Güngör ise "Karlar erimeden arkadaşlarımızla buraya gelerek kayağın tadını çıkaralım istedik" dedi.

El Aman Kayak Merkezi, Bitlis ve çevresindeki en önemli kış turizmi noktalarından biri olma özelliğini taşıyor. Sezonun sona ermesine kısa bir süre kala, bölgeye gelen ziyaretçiler hem kayak yapıyor hem de doğanın sunduğu manzaraların keyfini çıkarıyor.