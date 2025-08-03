Hakkari’nin Kato Dağı eteklerinde yer alan doğa harikası Kaval Şelalesi, ziyaretçilerin geride bıraktığı çöpler nedeniyle tepki topladı.

İlkbahar aylarında yeşilin binbir tonuna bürünen Kaval köyü, özellikle 20 metre yükseklikten dökülen ve yöre halkı tarafından "saklı cennet" olarak adlandırılan Kaval Şelalesi ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Ancak son günlerde artan ziyaretçi yoğunluğu beraberinde çevre kirliliğini de getirdi.

Doğaseverlerin akınına uğrayan şelale çevresine gelişigüzel atılan pet şişe, poşet ve ambalaj atıkları, doğal güzelliği olumsuz etkiliyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, çevrede bırakılan çöplerin hem doğaya hem de görüntüye zarar verdiğini belirterek herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Çevre bilincine dikkat çeken doğaseverler, "Böyle güzellikleri görmek isteyen herkes buraya geliyor. Ama geldiğimiz yeri temiz bırakmalıyız. Doğayı kirletmeyelim" dediler.