Kastamonu’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen sahte alkol operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Üniversitesi, THE 2026 Dünya Üniversite sıralamasında yeniden yer aldı
Kastamonu Üniversitesi, THE 2026 Dünya Üniversite sıralamasında yeniden yer aldı
İçeriği Görüntüle

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 102 paket kaçak sigara, 20 litre etil alkol, 5 litre sahte viski, 4 adet alkol aroma kiti, 51 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığında el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler A.K., M.U., A.A., A.B., İ.Ü. ve R.A. hakkında adli işlemlere başlanıldı.

Kaynak: İHA