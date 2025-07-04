Kastamonu’da minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi Sunta Köprülüğü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdal S. (31) idaresindeki 57 EE 144 plakalı otomobil ile Burhan Ö. (44) yönetimindeki 37 S 0098 plakalı Fiat marka minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisi savrulan minibüs, kaldırımdaki elektrik trafosunu yerinden sökerek refüje çıktı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Özlem S. (29) ve E.S.S. (3) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldı. Kaza sebebiyle kısa süreliğine ulaşıma kapanan yol, karayollarının temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.