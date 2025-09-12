Kastamonu’da il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda metamfetamin ile yakalanan ve tutuklanan 5 şüphelinin yargılanmasına devam edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2024 yılında, günlük kiralık olarak kullanılan bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını değerlendirilerek operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda S.E., S.D., N.Ö., F.C. ve C.Z.Y.’nin araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda toplamda 95,21 gram metamfetamin maddesi ile 14 adet sentetik ecza hapı, 0,91 gram kannabinoid ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 400 TL nakit para ele geçirildi.

Narkotik ekiplerince gözaltına alınan S.E., S.D., N.Ö., F.C. ve C.Z.Y., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Olayın ardından şüpheliler S.E., S.D., N.Ö., F.C. ve C.Z.Y. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından dava açıldı.

Duruşmada kendisini savunan C.Z.Y., ele geçirilen maddelerin kendisine ait olmadığını iddia etti. Tutuklu sanık S.E. ise pişman olduğunu dile getirdi. Tutuklu sanık S.D. de, kendisinin uyuşturucu madde ticareti yapmadığını belirterek tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık F.C. de ele geçirilen uyuşturucu maddeleriyle ilgisinin olmadığını söyledi.

"Ben, uyuşturucu satmadım da sattırmadım da"

Tutuklu sanık N.Ö. ise, "Ben, yurtta kalıyordum. C.Z.Y.’nin çantasından çıkan uyuşturucudan haberim yoktu. Canan’ın uyuşturucu sattığını bilmiyordum. Fakat operasyon olduğunda bana uyuşturucuyu saklamamız gerektiğini söyledi. Bizler öylelikle yakalandık. Nesrin, benim evimde 15 gün kaldı. Ben uyuşturucu da satmadım, sattırmadım da. Üzerine atılan suçlamaları ve beyanları kabul etmiyorum" diye konuştu.

Diğer sanıklar da uyuşturucu maddelerle ilgili ilgisinin olmadığını iddia etti.

Duruşmada dinlenen tanık O.Ç. de, "C.Z.Y.’den 14 adet sentetik ecza hapını bin 500 TL civarı nakit para ödeyerek satın aldım. Ele geçirilen 8 adet hapta bu kalan haplardır. Ben aracılık yapıyorum sadece, komisyonumu alıyorum" diye konuştu.

Tanık S.E. ise, "Sanıkların bazılarının uyuşturucu sattığını biliyorum. Ayrıca para karşılığı uyuşturucu almışlığım da olmuştur" dedi.

Tanık S.C.D. de, "Şu anda uyuşturucu kullanmıyorum. 2 yıl öncesinde C.Z.Y.’den uyuşturucu almışlığım oldu" şeklinde konuştu.

Avukatların savunmasını da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.