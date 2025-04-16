Kastamonu’da define bulmak için izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, M.A., K.C. ve O.A. isimli şahısların Taşköprü ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yaptığı tespit edildi. 3 şahıs jandarma ekiplerince yapılan baskında suçüstü yakalandı. İzinsiz kazı yaptıkları alanda yapılan aramada ise kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.