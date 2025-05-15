Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen satranç turnuvasında gençler, birinci olabilmek için zihinlerini yarıştırdı.

Taşköprü Belediyesi öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Taşköprü Meslek Yüksekokulu iş birliğinde düzenlenen satranç turnuvası, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleşti.

13 farklı kategoride toplam 210 sporcunun mücadele ettiği turnuva, hem katılımcılardan hem de izleyicilerden büyük ilgi gördü. Miniklerden üniversite öğrencilerine kadar geniş bir yaş grubunu bir araya getiren organizasyon, gençlerin zihinsel gelişimini destekleyen anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

"Gençlerimizle desteklemek görevdir"

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, genç sporcuların azmi ve başarısının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Taşköprü Belediyesi olarak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz satranç turnuvasında dereceye giren başarılı gençlerimize ödüllerini takdim ettik. Genç zihinlerin hızlı düşünme, stratejik karar alma ve sabırla mücadele etme becerileri bizlere umut verdi. Her bir hamle bir emek, her mücadele bir başarıdır. Turnuvaya katılan tüm çocuklarımızı gönülden kutluyorum. Ayrıca turnuva boyunca büyük özveriyle görev yapan kıymetli hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimizin satranç gibi strateji temelli sporlara ilgisi geleceğe olan umudumuzu artırıyor. Onların yanında olmak ve bu tarz etkinlikleri desteklemek bizim için bir görevdir" ifadelerini kullandı.

Turnuvada farklı kategorilerde dereceye giren öğrencilere Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.