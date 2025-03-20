Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde, Taşköprü ilçesinde tespiti yapılan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 507 adet fişek ile 4 adet şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.