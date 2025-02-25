Patent ve tasarım başvurularıyla öne çıkan Kastamonu Üniversitesi tarafından son 5 yıl içerisinde 131 patent, faydalı model ve tasarım müracaatında bulunuldu.

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine verdiği önemle dikkat çeken Kastamonu Üniversitesi, Ar-Ge çalışmalarının çıktılarından biri olan patent ve tasarım başvurularıyla öne çıkıyor. Son yıllarda sınai mülkiyet alanındaki başvurularını artıran Kastamonu Üniversitesi, 2020-2024 döneminde toplam 131 başvuru gerçekleştirdi.

Kastamonu Üniversitesi sınai mülkiyet başvuruları 100’ün üzerinde

2011-2019 yılları arasında Kastamonu Üniversitesi, hak sahipliğinde toplam 22 patent ve faydalı model başvurusu yapılırken, 2020-2024 döneminde bu sayı önemli ölçüde artarak patent, faydalı model ve PCT başvurusu 97’ye ulaştı.

2020 yılında 6 patent ve 1 faydalı model başvurusu yapılırken, 2021’de 9 patent, 2 faydalı model ve 5 PCT müracaatı gerçekleştirildi. 2022 yılında 14 patent, 6 faydalı model ve 2 PCT başvurusu yapılırken, 2023’te 20 patent, 3 faydalı model ve 1 PCT müracaatı gerçekleştirildi. 2024 yılına gelindiğinde ise Üniversitemiz, 20 patent, 4 faydalı model ve 4 PCT olmak üzere toplam 28 başvuru yaparak başarı grafiğini yükseltti.

Endüstriyel tasarım alanında da önemli adımlar atan Kastamonu Üniversitesi, 2021 yılında 3, 2022’de 8, 2023’te 8 ve 2024 yılında 15 başvuru gerçekleştirerek son dört yılda toplam 34 tasarım başvurusu yaptı.

Tescil sayıları da artıyor

Kastamonu Üniversitesi, sınai mülkiyet alanındaki başvuruları tescillenmeye devam ediyor. 2022 yılında 3, 2023 yılında 5 ve 2024 yılında 11 olmak üzere son üç yılda toplam 19 patent ve faydalı model tescillendi. Patent başvurularının tescil süreçlerinin ortalama 3-4 yıl sürdüğü göz önüne alındığında, ilerleyen yıllarda tescil sayılarının daha da artması bekleniyor.

Endüstriyel tasarım alanında ise 2022’de 3, 2023’te 10 ve 2024’te 5 olmak üzere toplam 18 tasarım Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. 2025 yılının ilk yarısında 15 tasarımın daha tescillenmesi bekleniyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin yakalamış olduğu bu ivmede emeği geçen tüm akademik ve idari personele sundukları katkı için teşekkür etti.

Rektör Topal, üniversitelerde patent farkındalığının ve teknolojik gelişmenin önemine vurgu yaparak, patent farkındalığının artırılması ve Türkiye’nin teknolojik gelişiminde önemli yer tutan buluş faaliyetlerini sürekli teşvik eden ve Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet haklarının gelişimi için üniversitelere verdikleri desteklerden ötürü Türk Patent ve Marka Kurumuna teşekkür etti.

Rektör Topal, üniversitelerde Ar-Ge ve patent çalışmalarının bundan sonrada devam edeceğini kaydetti.