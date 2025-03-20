Kastamonu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Sorumluluk Projeleri Ofisi (Sosyal Ofis), 2025 Aile Yılı kapsamında aile konulu projelere destek vereceğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2024 yılı Mayıs ayında açıklanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda, küresel riskler, demografik dönüşüm, sosyal refah, aile odaklı sosyal hizmetler, dijitalleşme, çevre ve afetler gibi 5 ana tema çerçevesinde stratejik hedefler belirlendi. Bu kapsamda, 2025 yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile "2025 Aile Yılı" ilan edildi.

2025 yılı Nisan ayında başlayacak olan bu destek programı ile 2025 Aile Yılı kapsamında ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik hazırlanan sosyal sorumluluk projeleri Sosyal Ofis tarafından desteklenecek.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aile, toplumun temel taşıdır ve güçlü aileler, güçlü toplumlar demektir. 2025 Aile Yılı’nın ilan edilmesi, bu alanda yapılacak çalışmalara büyük bir ivme kazandıracaktır. Sosyal Ofis aracılığıyla aile odaklı projelere destek vererek, toplumsal refahın artırılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın aile içinde daha sağlıklı bir ortamda yetişmeleri için çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

Sosyal Ofis, bu girişimle toplumun temel yapı taşı olan ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda, 2025 Aile Yılı’na yönelik çalışmalarıyla toplumsal refahın artırılmasına destek olmayı amaçlayan Sosyal Ofis, proje başvurularının önümüzdeki aylarda açılacağını ve desteklenecek projelerin belirleneceğini duyurdu.