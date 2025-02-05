Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir Gelecek İçin İklim Perspektifleri" isimli kitap yayımlandı.

Editörlüğünü Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü personeli Öğretim Görevlisi Berkan Güngör ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük’ün yaptığı, küresel iklim krizine dair kapsamlı bir analiz sunan "Sürdürülebilir Gelecek için İklim Perspektifleri" kitabı, farklı disiplinlerden ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin katkılarıyla yayımlandı. İklim değişikliğinin toplumsal, ekonomik, teknolojik ve sanatsal boyutlarını ele alan eser, hem teorik hem de pratik çözümler sunarak sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir başvuru kaynağı olmayı amaçlıyor.

Kitapta, iklim değişikliği ile mücadelede toplumsal hareketlerden teknolojik yeniliklere, çevresel ve ekonomik etkilerden sanatsal yaklaşımlara kadar geniş bir perspektif sunuluyor. Farklı disiplinlerden uzmanların kaleme aldığı bölümler, iklim krizinin nedenlerini ve sonuçlarını ele alırken, çözüm önerilerine de odaklanıyor.

Disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanan ve 19 yazarın katkı sağladığı 14 bölümden oluşan bu eser, araştırmacılar, akademisyenler, politika yapıcılar ve iklim değişikliği konusuna ilgi duyan herkes için önemli bir başvuru kaynağı olma özelliği taşıyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için küresel sorunlara yönelik bütüncül çözümler sunan kitap, bireysel ve toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Editörlüğünü Kastamonu Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Berkan Güngör ile Prof. Dr. Ömer Küçük’ün üstlendiği kitapta Kastamonu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Miraç Aydın, Doç. Serap Yıldız, Doç. Dr. Eray Aktepe, Doç. Dr. Önder Tor, Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Fırat Olgun, Öğretim Görevlisi Berkan Güngör, Öğretim Görevlisi Kazım Yasin Özbey, doktora öğrencisi İsmail Derda Güler ve yüksek lisans öğrencisi Nezihanur Kaptıi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tevfik Erdem ve Araştırma Görevlisi Hilal Saygılı Balcıi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Prof. Dr. Semra Demir ve doktora öğrencisi Rojbin Çevik, Harran Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Hakkı Aydoğdu, Doç. Dr. İbrahim Yenigün, Dr. Öğretim Üyesi Şule Sayan ve Araştırma Görevlisi Dr. Halil İbrahim Şenoli Marmara Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Didem Çelik yazar olarak yer aldı.