Kastamonu'da apartmanın 8'inci katındaki evinin balkonundan beton zemine düşen genç, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Saraçlar Mahallesi Çuhadaroğlu Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Anıl Buyurucu, ikamet ettiği apartmanın 8'inci katındaki evin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Anıl Buyurucu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Buyurucu'nun cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.