Kastamonu Üniversitesi, uluslararası öğrenci tercihinde dünyada yüzde 25’lik dilimde, Asya kıtasında ise yüzde 15’lik dilimde yer aldı.

Dünya genelinde yükseköğretim kurumlarını uluslararası öğrencilere sunduğu imkanlar açısından değerlendiren Study Abroad Aide (SAA), "Uluslararası Öğrenciler İçin 2025 Dünya Üniversite Sıralaması"nı yayımladı. Küresel ölçekte 8 bin 536 üniversitenin değerlendirildiği listede Kastamonu Üniversitesi, dünya genelinde 2069. sıraya yerleşerek ilk yüzde 25’lik dilimde yer aldı.

Asya kıtasındaki üniversiteler arasında 505. sırada konumlanarak ilk yüzde 15’lik dilime girmeyi başaran Kastamonu Üniversitesi, Türkiye sıralamasında ise 46. sırada yer aldı.

SAA tarafından hazırlanan "En İyi Değer Üniversite Sıralamaları 2025" listesinde de yer alan Kastamonu Üniversitesi, dünya genelinde bin 97. sırada yer alarak ilk yüzde 13’lük dilime girdi. Asya üniversiteleri arasında 208. sıraya yükselerek yüzde 6’lık dilimde yer edinirken, Türkiye genelinde ise 23. sıraya yerleşti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda adımlar attığını belirterek, "Üniversitemiz, akademik kadrosu, uluslararası öğrencilere sunduğu imkanlar ve bilimsel araştırmalara verdiği destekle küresel sıralamalarda yer almaya devam etmektedir. Öğrencilerimize nitelikli bir eğitim sunarken, araştırma-geliştirme faaliyetleriyle de bilim dünyasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu tür uluslararası sıralamalarda yer almak, gelişimimizi değerlendirme açısından önem taşımaktadır. Önümüzdeki dönemde de eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.