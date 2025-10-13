Kastamonu Üniversitesi, 2026 yılına ait Dünya Üniversite Sıralamalarında1501+ bandında yer alarak dünyanın başarılı üniversiteleri arasına girdi.

Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE)), 2026 yılına ait Dünya Üniversite Sıralamaları (World University Rankings 2026) sonuçlarını açıkladı. Bu yıl 100’den fazla ülkeden 2 bin 191 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada, Kastamonu Üniversitesi 1501+ bandında yer alarak dünyanın başarılı üniversiteleri arasına girdi.

Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması, araştırma odaklı üniversiteleri eğitim-öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi iş birliği ve uluslararası görünüm gibi temel misyonlar açısından değerlendiren kapsamlı bir performans göstergesi olarak kabul ediliyor. Üniversitelerin son beş yıllık performansları doğrultusunda yapılan bu değerlendirme, öğrenciler, akademisyenler, iş dünyası ve hükümetler tarafından güvenilen en geniş çaplı analizler arasında yer alıyor.

THE sıralamaları; eğitim kalitesi, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, uluslararası görünürlük ve sanayi geliri olmak üzere beş temel ölçüt üzerinden hazırlanıyor. Kastamonu Üniversitesi, özellikle araştırma kalitesi kategorisinde kaydettiği yükselişle dikkat çekti. Kastamonu Üniversitesi, 2025 yılında aldığı 43.5 puanı 2026 yılında 44.3 puana yükselterek Türkiye’de sıralamaya giren 109 üniversite arasında 29. sıraya yerleşerek başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor.

Türkiye genelinde 2025 yılında 91 üniversite sıralamaya girerken, 2026 verilerine göre bu sayı 109’a yükseldi. Kastamonu Üniversitesi ise, beş alt alanda birden ilerleme kaydederek ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel performansını güçlendirdi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, elde edilen bu başarının üniversitenin kalite hedefleri ve 2030 Yükseköğretim Vizyonu ile uyumlu olduğunu vurgulayarak, "Kastamonu Üniversitesi olarak bilimsel üretkenliğimizi, uluslararası iş birliklerimizi ve araştırma kapasitemizi sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz. THE 2026 sıralamasında elde ettiğimiz bu başarı, akademik kadromuzun özverili çalışmaları, öğrencilerimizin gayreti ve kurumsal gelişim vizyonumuzun bir yansımasıdır. Önümüzdeki süreçte araştırma kalitesi, uluslararası görünürlük ve toplumsal katkı alanlarında daha da güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Başarılarının temelinde özverili çalışmaların yattığını ifade eden Rektör Topal, bu süreçte emeği geçen tüm Kastamonu Üniversitesi çalışanlarına ve öğrencilerine de teşekkür etti.